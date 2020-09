Bologna, Sabatini su Hickey: "Ci piace, ma sarebbe un rincalzo di Dijks"

Walter Sabatini, uomo mercato del Bologna, parla così ai microfoni di Sky del suo ruolo nelle precedenti esperienze e del mercato del Bologna: "Ho combattuto per abbattere l'egemonia delle grandi squadre e non ci sono riuscito, però è stato un periodo molto prolifico. Bologna? Vogliamo fare tante cose e le faremo, dovremo fare una integrazione culturale, vogliamo che i nostri calciatori prendano coscienza di essere ambiziosi. Ma non dell'impegno professionale, qualcosa che vada oltre, che impegni ogni cellula nervosa. Per questo tipo di cose abbiamo Sinisa Mihajlovic che è molto allineato, sa bene cosa vogliamo. Hickey? Sa accompagnare l'azione ed è un giocare intelligente, ma sarebbe un rincalzo di Dijks, il titolare è lui. Abbiamo la concorrenza del Bayern Monaco, lo sappiamo. De Silvestri e Supryaga sono giocatori che studiamo, profili non facili".

Su Manchester City-Messi: "Non mi scandalizzano certi prezzi, non mi scandalizza che possano pagare 500 milioni per lui: abbiamo bisogno di bellezza e Messi vale un Caravaggio e un Vermeer, se lo fanno non bisogna condannarli, vogliono fare una cosa meravigliosa anche se con quei soldi ci risani il PIL di uno stato".