Bologna, Sabatini: "Tomiyasu come Maicon. Potrebbe giocare in una big"

Intervenuto a Il Pallone nel 7 su È Tv il direttore dell’area tecnica del Bologna e del Montreal Impact Walter Sabatini ha parlato del reparto difensivo soffermandosi su diversi singoli: “Skorupski è un grande portiere nei sette metri, fra i pali ha una reattività incredibile e fa parate impensabili, che sembrano impossibili. Può migliorare coi piedi, ma non è neanche facile al giorno d’oggi per un portiere giocare bene coi piedi perché è molto sollecitato”.

Quanto pesa l’assenza di Dijks?

“L’assenza reiterata è stato un danno enorme per il Bologna, anche se non è colpa di nessuno. Speriamo che possa esserci per gli ultimi due o tre mesi. L’intervista non ci è piaciuta per nulla. L’ha fatto quasi per scherzo con un suo amico in auto e non credo volesse colpire nessuno. I giocatori vanno educati a parlare nelle uscite pubbliche e per questo sarà multato”.

Qual è il ruolo di Tomiyasu? È rimasto sorpreso dal suo rendimento?

”Lui è un difensore centrale, è stata una scelta coraggiosa fatta da Riccardo e dal Bologna. Perché è extracomunitario e giocava nel Sint-Truiden. E questo depone a favore del gruppo di lavoro. Rimarrà a Bologna, ma è un giocatore che potrebbe già giocare al Manchester United. Può pensare di raggiungere qualsiasi obiettivo perché ha una grande disciplina, come di solito i giapponesi, e sembra avere un progetto su se stesso, su quello che vuole fare. Io alla Roma ho avuto un giocatore con queste caratteristiche come Maicon che alla Roma faceva il regista esterno e Tomiyasu me lo ricorda molto. Ha 21 anni e arriverà ai massimi livelli”.

Anche Denswil è in crescita dopo un inizio complicato

“Denswil ha pagato uno scotto iniziale, ma ora ha trovato una condizione fisica invidiabile e sta interpretando quel ruolo in maniera impensabile, a parte per Mihajlovic che lo ha messo in quel ruolo non a caso”.