Bologna, Sabatini: "Tomiyasu è nostro. Mercato? Non saremo tonti"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, il neo dirigente del Bologna, Walter Sabatini, ha dato anche una notizia di mercato, annunciando di fatto l'acquisto di Takehiro Tomiyasu, difensore centrale del Sint-Truiden: "Ha segnato in Copa America, no? (parlando di Pulgar, ndr) Chi lo marcava, il nostro, Tomiyasu? Ah non possiamo annunciarlo (rivolgendosi a Fenucci, ndr)? Ok, ok. Sulla clausola di Pulgar posso dire che è sempre un problema di numeri: giovedì incontriamo Mihajlovic che ci dirà chi vuole tenere. Sul mercato comunque non saremo tonti".