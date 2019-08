© foto di PhotoViews

Saltato il suo passaggio all’Antalyaspor ecco che si sta allontanando per Godfred Donsah anche la soluzione del Gazisehir Gaziantep. Sui numeri dell’ingaggio c’era una forte distanza tra la richiesta di Silvio Pagliari, procuratore di Donsah, e l’offerta di questa società turca. Saltata la Turchia, a questo punto Donsah ha interessamenti da altri campionati e sarà lo stesso Pagliari a verificare se almeno uno di questi diventerà un’operazione da poter chiudere. A oggi il ghanese piace al Levante in Spagna, al Nymes e al Digione in Francia e al Bruges in Belgio: lo rivela il Corriere dello Sport.