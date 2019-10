Bologna-Samp, ufficiali: fuori Orsolini, dentro Skov Olsen. Leris dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Sampdoria: Mihajlovic (oggi non presente) lancia a Skov Olsen dal 1'. Il danese è preferito a Orsolini mentre a centrocampo Dzemaili vince la concorrenza di Svanberg. Nessuna novità in difesa, dove Mbaye e Krejci raccolgono l'eredità degli indisponibili Tomiyasu e Dijks. Ranieri conferma il 4-4-2 proposto all'esordio contro la Roma. Il tecnico apporta una novità: fuori Rigoni, dentro Leris. Confermato in mezzo al campo Vieira preferito a Ekdal.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Leris, Vieira, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

ARBITRO: Doveri di Roma

ASSISTENTI: Colarossi di Roma e Muto di Torre Annunziata

IV° UOMO: Abbattista di Molfetta.

VAR: Rocchi di Firenze.

AVAR: Bindoni di Venezia.