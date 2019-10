© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna in vantaggio sulla Sampdoria grazie a Rodrigo Palacio. L'argentino finalizza una splendida azione che ha coinvolto la trequarti con Soriano e Sansone a triangolare, col numero 21 a mettere in mezzo per l'argentino abile a colpire rasoterra superando Audero. È il terzo gol in campionato per il Trenza.