© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini pareggia i conti per la Sampdoria al 64'. Splendido tiro a giro di sinistro dell'attaccante, che non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi. Grave errore nella circostanza di Orsolini che sbaglia un disimpegno permettendo a Vieira di intercettare e servire l'attaccante, che trova il suo secondo gol in campionato.