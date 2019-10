© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo cinque partite nelle quali il Bologna ha raccolto solamente due punti, la squadra di Mihajlovic è tornata al successo allontanandosi dalla zona pericolosa e lasciando la Samp sempre più giù all'ultimo posto. Di seguito i voti ai due tecnici:

SINISA MIHAJLOVIC 6 (in panchina Emilio De Leo) - La conferma di Mbaye a destra paga, l'inserimento di Santander sull'1-1 aiuta a creare scompiglio. Rischia di non vincere per un errore di Orsolini, tenuto inizialmente a riposo. La squadra dimostra carattere anche in sua assenza, riuscendo a reagire dopo il contraccolpo del gol del pareggio.

CLAUDIO RANIERI 5.5 - Due partite, un gol arrivato tramite jolly da fuori area. Gli attaccanti faticano ad essere innescati, sugli esterni di centrocampo non ha trovato ancora la quadra. Si gioca due cambi nell'intervallo senza però dare una sterzata.