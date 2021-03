Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Damsgaard-Quagliarella dal 1', c'è Barrow in attacco

In campo alle 12.30, Bologna e Sampdoria aprono la domenica della 27^ giornata di Serie A. Punti importanti in palio al Dall'Ara, sfida tra gli emiliani reduci da due ko e i blucerchiati che non vincono da un mese. Mihajlovic rilancia Barrow e conferma Palacio punta (panchina per Sansone e Orsolini). In difesa si rivedono Tomiyasu e Dijks. Ranieri cambia davanti: c'è Damsgaard a sostegno di Quagliarella. Thorsby vince il ballottaggio con Silva, dietro i centrali sono Ferrari e Yoshida.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri