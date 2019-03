Bologna, Sansone: "Abbiamo risposto sul campo al messaggio dei tifosi"

Fonte: bolognanews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari: "Finalmente una vittoria in casa, ci voleva per il morale. I nostri tifosi hanno lanciato un messaggio con la loro presenza e noi abbiamo risposto. Io non sono ancora al massimo ma in questo caso mi sentivo bene, sono in crescita. È chiaro che non possiamo andare al massimo ogni minuto della partita, bisogna essere bravi a saper dosare energie e sapere quando aggredire e quando attendere. Noi non entriamo mai in campo per perdere e per pareggiare ma in questa occasione ancor di più avevamo in mente un solo obbiettivo: vincere".