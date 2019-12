© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Bologna Nicola Sansone ha parlato dopo il bel successo contro l'Atalanta. Queste le sue parole in mixed zone riportate da bolognanews.net: "Vittoria molto importante per la classifica, ma anche per l’ambiente e il morale. Ci siamo tolti un peso giocando con sacrificio e convinzione. C’è da rimanere sempre uniti e continuare a dare tutto. Il nostro modo di giocare concede qualcosa all’avversario, rischiamo spesso spingendoci in avanti e i nostri difensori dietro rimangono uno contro uno. Oggi sono stati bravissimi e alla fine siamo stati premiati. Vale doppio se andiamo a Lecce a vincere. L’abbraccio di Poli a Tanjga? Lo staff ha dato tutto in assenza del Mister, giustamente Andrea voleva riconoscere loro tutti i meriti che hanno. L’ha fatto con un po’ di irruenza ed è stato molto bello".