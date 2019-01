© foto di Federico De Luca

Nicola Sansone, neo giocatore del Bologna, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù. Queste le sue parole: "Sono felice di ritrovare la Serie A e di essere a Bologna, non vedo l'ora di scendere in campo. Il mio ruolo? Posso giocare sia a destra che a sinistra, preferisco partire da sinistra e posso fare anche la seconda punta. Abbiamo tutto il girone di ritorno per ribaltare la nostra classifica e faremo di tutto per restare in Serie A".