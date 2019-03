Fonte: bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù la vittoria ottenuta con il Cagliari: “Finalmente una vittoria in casa, ora continuiamo su questa strada. Questi tre punti ci volevano per il morale e per i nostri tifosi che con la loro presenza in massa ci hanno lanciato un messaggio, noi abbiamo risposto sul campo: se stiamo uniti tutti assieme possiamo uscire dalla zona retrocessione.

Oggi ho fatto un assist a Roberto che da tanto tempo cercava il gol. L’importante comunque è la vittoria, siamo tutti ottimi attaccanti, ognuno dà il suo contributo.

Noi andiamo sempre in campo per vincere, ma oggi più del solito avevamo l’unico obiettivo della vittoria.

Sabato ci aspetta la trasferta di Torino: sarà una gara difficile perché loro sono molto compatti e subiscono poche reti, potremo farci valere”