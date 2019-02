Fonte: Bolognanews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta di misura subita contro la Juventus: "Non è facile fare gol. Con la Roma era meno difficile segnare per il tipo di partita, con la Juve è dura. Io personalmente avevo bisogno di alcune partite per entrare in condizione e adesso mi sento quasi al 100%. Contro i bianconeri abbiamo tirato anche bene, non siamo scarsi. C’è da migliorare e infatti stiamo lavorando su tiri in porta, calci d’angolo... siamo convinti che possiamo farcela. Avremmo sicuramente meritato più punti nelle ultime due partite, secondo me almeno quattro, ma adesso dobbiamo pensare ai prossimi impegni. Il cerco di dare sempre il massimo e di aiutare la squadra: speriamo di fare più punti possibili nelle prossime partite. Con compagni e allenatore mi son trovato bene da subito: ora proviamo a salvarci".