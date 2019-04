Bologna, Sansone: "Palacio? Non so come fa. Io ci metterei la firma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono molto carico, adesso ci dobbiamo assolutamente salvare". Nicola Sansone, attaccante del Bologna in prestito dal Villarreal, analizza così a Sky Sport la prossima delicatissima sfida contro l'Empoli: "Avevo un po' di guai fisici all'inizio quando sono arrivato, non avevo giocato molto nei primi mesi a Villarreal, mi mancava un po' il ritmo gara. Adesso sto bene, la salvezza passa da sabato".

Le insidie della gara? "Noi rispettiamo l'Empoli, gioca benissimo a calcio, ma non abbiamo paura. Giochiamo in casa, siamo a più cinque in classifica e avremo 20mila spettatori dalla nostra parte".

Come gestisci la pressione? "Mi piace avere pressioni, anch'io pretendo tanto da me stesso. Mi piace essere un leader tecnico e dare l'esempio giusto a tutti quanti,. Dobbiamo solo salvarci, non conta nient'altro".

Il futuro e la Nazionale? "Adesso non ci sto pensando, c'è tempo per pensare all'anno prossimo. Ora voglio far bene il finale di campionato. Orsolini? E' un ottimo giocatore, ha grande futuro. Deve però lavorare tanto per diventare più maturo, ha qualità".

Palacio? "E' veramente un grande, non so come fa a giocare ancora così. Io ci metterei la firma"