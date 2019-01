© foto di Federico De Luca

Nicola Sansone saluta i tifosi del Villarreal. In attesa dell'ufficialità del suo passaggio al Bologna, l'attaccante classe '91 tramite il suo profilo twitter ha mandato un messaggio ai sostenitori del sottomarino giallo: "Grazie a tutti i miei compagni e ai tifosi per questi due anni e mezzo fantastici nel Villarreal. Non dimenticherò mai questa esperienza nella Liga", ha scritto.