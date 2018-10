Bologna, Santander: "Così è nato El Ropero. Grato ai tifosi rossoblù"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Bologna Federico Santander ha parlato a Sky Sport dopo il momento di popolarità dovuto ai due gol nelle ultime tre partite. L'inizio, ovviamente, è dedicato al suo soprannome 'El Ropero', in italiano 'L'Armadio': "Con l'Under 20 del Paraguay vincemmo una partita contro il Venezuela grazie ad un mio gol. Il giorno dopo un noto giornalista doveva fare l'editoriale sulla partita e mi chiamò El Ropero. Leggevamo tutti quel giornale, i miei compagni videro il soprannome e iniziarono a chiamarmi così. Io idolo di Bologna? Non mi sento un idolo, mi sento uno come gli altri, poi la gente decide autonomamente chi amare e chi no. Sono contento e grato per l'affetto ricevuto fin dal primo giorno a Bologna. Le maglie e i cori in mio onore? Non pensavo sarebbe diventata una rivoluzione virale. In ritiro il coro per me era cantato da 4 ragazzini, ora lo cantano tutti. I miei gol? Ho segnato pochi gol di piede, nella maggior parte delle occasioni ho segnato di testa. Ora però stiamo giocando bene, ho più occasioni e ne sto approfittando. Inzaghi sa cosa significa non segnare, quindi mi ha sempre detto di stare tranquillo. Inzaghi giocatore? Mi piaceva, soprattutto ai tempi del Milan quando vinceva tutto".