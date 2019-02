© foto di Federico Gaetano

Federico Santander, attaccante del Bologna, dopo la vittoria contro l'Inter è intervenuto in mixed zone: “Vincere contro una grande squadra come l’Inter era quel che ci voleva in questo momento. Questi tre punti ci consentono di prendere fiducia e affrontare con un altro stato d’animo le prossime gare. In questa settimana il nuovo allenatore ha voluto soprattutto lavorare sull’approccio mentale e valutare i giocatori che aveva a disposizione. È normale che quando arriva un nuovo allenatore, prima ancora che sui moduli, si lavori sul morale dei giocatori, che ovviamente nell’ultimo periodo era molto basso. Il mio gol? Mi fa piacere perché serve ad aiutare la squadra. Quando venni in Italia la prima volta, feci una prova con l’Inter e vidi questo stadio, perciò il gol di oggi è una soddisfazione doppia”.