Bologna, Santander in uscita. Per sostituirlo idea Morelos dei Rangers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musa Barrow potrebbe non essere l’unico arrivo in attacco in casa Bologna, specialmente se Federico Santander dovesse essere ceduto dal Besiktas che da tempo lo segue e che presto potrebbe presentare un’offerta importante per il paraguayano.

Per questo motivo, come riporta Il Resto del Carlino, il club felsineo si sta guardando attorno per trovare un sostituto e ha individuato in Alfredo Morelos del Glasgow Rangers l’uomo giusto. Il classe ‘96 si sta mettendo in mostra con il club scozzese in questa stagione – 28 reti e 9 assist in 35 presenze nelle varie competizioni nazionali ed europee -, ma ha un carattere particolarmente fumantino viste le tante espulsioni collezionate nella sua avventura scozzese. Essendo extracomunitario Morellos potrebbe arrivare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto (stessa formula della cessione estiva di Donsah).