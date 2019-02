Bologna, Santander miglior straniero dai tempi di Haller

Fonte: bolognanews

Federico Santander, già sei reti quest’anno, è l’attaccante straniero proveniente da un campionato estero, ad aver segnato più gol in rossoblù alla ventiduesima giornata dai tempi di Helmut Haller. Come evidenzia Repubblica, solo il tedesco, infatti, riuscì a segnare di più a questo punto del torneo, sfruttando però la possibilità di calciare i rigori. Era il 1962-63, anno di preparazione allo scudetto. Haller ne fece 7. Da allora, nessuno straniero al debutto in serie A ha fatto meglio: Turkylmaz nel 1990 si fermò a sette reti, ma alla 22esima era a cinque. Idem Julio Ricardo Cruz nel 2000. Quanto a Jonathan Cristaldo, prelevato dagli ucraini del Metalist nel 2013, il suo bottino finale si fermò solo a quattro. Santander viaggia a una media quasi analoga a quella del primo Destro, che alla ventiduesima giornata, nel 2015-16, era a sette centri, fermandosi poi a otto per l’infortunio al piede che gli fece saltare le ultime dieci gare. Anche nel suo caso, però, incidevano i rigori, che il paraguaiano invece non ha ancora tirato.