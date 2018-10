Bologna, Santander: "Non possiamo iniziare a giocare sotto di due gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Bologna Federico Santander, autore dell'1-2 oggi contro il Torino, ha parlato così della rimonta rossoblù (2-2): "Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, subendo molto il Torino e non riuscendo a proporci nella metà campo avversaria. Dopo il mio gol però la squadra ha preso fiducia e siamo stati molto più propositivi, più intensi: la partita è cambiata, siamo arrivati al pareggio e nel finale potevamo anche vincerla. La rimonta è sintomo di carattere, ma non possiamo cominciare a giocare quando siamo già sotto di due gol. I miei tre gol in casa? È anche merito del pubblico che ci sostiene sempre e dei compagni. Mi manca ancora il gol di testa, del resto oggi non sono arrivati molti cross”. Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.