Bologna, Santander: "Portato a casa un punto ma potevamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Bologna Federico Santander ha analizzato il pareggio sul campo del Chievo: "La sensazione che abbiamo a fine gara è di amarezza perché abbiamo portato a casa un punto e volevamo vincere. Ma per come si era messa la partita è comunque un pareggio utile. È chiaro che dobbiamo continuare a lavorare duro per correggere i nostri errori. Nel secondo tempo con due innesti siamo stati più pericolosi. Inzaghi? È un grande allenatore e sono contento di essere allenato da lui. Sappiamo di essere in una situazione non buona ma stiamo lavorando per migliorare e la sosta dovrà servirci per questo. La mia prova? L’importante è lavorare per la squadra, se viene il gol meglio ancora".