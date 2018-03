Bologna, Santurro: "Felice dell'esordio nonostante qualche sbavatura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Bologna Antonio Santurro ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club commentando il suo esordio in Serie A: “Ho avuto tanto tempo per pensare a questo esordio, sognavo una vittoria, ma va bene anche così. Sono contento, ma non del tutto perché ho compiuto qualche buon intervento alternato a qualche imprecisione. Non giocavo da molto ed ero alla prima in A, quindi va bene così. - conclude Santurro – Il pareggio nello scorso turno ci ha dato fiducia e oggi ci siamo confermati facendo un altro passo verso il decimo posto”.