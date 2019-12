Bologna, Saputo: "2019 da emozioni forti. Sempre grati a Mihajlovic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Bologna Joey Saputo durante la festa di Natale del club ha fatto un bilancio dell’ultimo anno: “Abbiamo vissuto emozioni fortissime dentro e fuori dal campo. Il 27 gennaio 2019 ci siamo ritrovati qui, ma l’umore era completamente diverso, c’era appena stato Bologna-Frosinone 0-4, eravamo terzultimi in classifica e avevamo paura di andare in Serie B. Sono passati 11 mesi e sono cambiate tantissime cose. È arrivato Mihajlovic e sono arrivati nuovi giocatori, abbiamo chiuso il campionato al decimo posto e siamo ripartiti continuando il nostro percorso di crescita anche fuori dal campo. Siamo sulla strada giusta anche se c’è molto ancora da fare. - continua Saputo parlando poi del tecnico – La malattia di Mihajlovic è stato un colpo terribile per tutti, ma il destino non aveva però fatto i conti con la sua forza straordinaria. Ci siamo stretti tutti attorno a lui e siamo grati a Sinisa per sempre per tutto quello che ha fatto e fa per il Bologna. Non era facile affrontare la stagione senza la sua presenza fisica, ma nessuno ha mai avuto dubbi sul continuare assieme. La sua forza e la competenza dello staff ci hanno permesso di rimanere compatti e di affrontare nel modo migliore possibile questa prima parte di stagione. Ora però dobbiamo continuare così”.