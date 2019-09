Bologna, Saputo al Dall'Ara contro la Roma insieme a tutta la famiglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joey Saputo, presidente del Bologna, arriverà in Italia tra venerdì e sabato e resterà in città per qualche giorno, sicuramente in tempo per assistere alla sfida del Dall'Ara contro la Roma. Insieme a lui ci sarà tutta la famiglia: il padre Lino e la madre Mirella, oltre alla moglie Carmie e Luca, uno dei figli. Il sogno è quello di ripetere il successo dell'ultima visita, quando i rossoblu batterono la SPAL all'ultimo minuto. Sarà un'occasione ghiotta anche per fare il punto con Di Vaio e Sabatini in vista del mercato dei prossimi mesi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.