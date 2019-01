© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della chiacchierata con la stampa di oggi, Joey Saputo ha parlato dei possibili cambi in dirigenza del Bologna. "Vediamo a giugno, le cose cambieranno e la nostra attitudine deve cambiare. La decisione sulla dirigenza la prenderò in base a dove saremo a giugno. Dobbiamo pensare come squadra di Serie A, non come squadra neopromossa, dobbiamo pensare più in grande. Il modello societario comunque non cambierà: a Montreal ho lasciato la presidenza perché non potevo seguire tutto, esattamente come qui, dove c'è un CEO, Claudio Fenucci, che svolge le funzioni di presidente. A giugno, ripeto, ci guarderemo allo specchio".