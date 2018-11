Bologna, Saputo e la fiducia a tempo concessa a Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante Filippo Inzaghi abbia ricevuto un'ampia conferma da parte dell'ad Fenucci e, indirettamente, da parte del presidente Saputo, il tecnico del Bologna nelle prossime due partite si gioca moltissimo della sua permanenza in Emilia. Le sfide contro Sampdoria ed Empoli, entrambe in trasferta, devono portare alla prima vittoria esterna della stagione, oltre a due prestazioni migliori rispetto al recente passato. Nel caso in cui la classifica non dovesse migliorare, ecco che il cambio in panchina diventerebbe inevitabile per dare una scossa anti-retrocessione.