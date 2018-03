Bologna, Saputo ha deciso: fiducia rinnovata a Donadoni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio di questa mattina, a meno di tonfi clamorosi in questo finale di stagione, Roberto Donadoni non è più in discussione. Il Bologna e il suo presidente Joey Saputo si fidano del tecnico bergamasco che dunque proseguirà anche la prossima stagione alla guida dei felsinei.