Bologna, Saputo incontra Donadoni: addio probabile dell'ex CT

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Bologna è il giorno decisivo per il futuro di Roberto Donadoni. Joey Saputo, infatti, sarà nel capoluogo emiliano per parlare con il tecnico, ormai in rotta con gran parte della tifoseria a causa di un girone di ritorno molto deludente. Come riporta Tuttosport, l'ex CT azzurro ha ancora un anno di contratto e il costo suo e dello staff è di circa 5 milioni di euro lordi. Ma il futuro della panchina non sarà l'unico argomento che il proprietario canadese dovrà affrontare: sul tavolo ci sono anche le linee guida per il mercato e la ristrutturazione dello Stadio Dall'Ara.