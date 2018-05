Bologna, Saputo: "Nessuno è contento, ho investito 100 milioni"

Fonte: Marco Vigarani

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha parlato in conferenza stampa riassumendo la stagione rossoblù, molto al di sotto delle aspettative, come spiegato anche da lui. "Il dato importante è che abbiamo chiuso la stagione con meno punti dell'anno precedente, volevamo andare a caccia del decimo posto. Alla fine del girone di andata eravamo vicini all'obiettivo ma in quello di ritorno le cose non sono andate bene. Nessuno è stato contento, siamo tutti dispiaciuti. Meritiamo tutti di più. Voglio assicurare ai tifosi che il programma di rilancio del club in cui ho investito oltre 100 milioni sta procedendo come previsto. Il mio core business è il calcio ma senza uno sviluppo dell'intera organizzazione non potrà esserci una crescita tecnica. Come promesso dal primo giorno voglio continuare ad essere trasparente. Avevo detto che c'erano due aspetti fondamentali da rispettare: la ridistribuzione dei diritti tv ed il restyling del Dall'Ara".