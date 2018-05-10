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Serie A

Bologna, Saputo non sarà al Dall'Ara per la sfida al Chievo

10.05.2018 00:15 di Tommaso Maschio   articolo letto 398 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A differenza di quanto circolato nelle scorse settimane il presidente del Bologna Joey Saputo domenica non sarà al Dall'Ara per l'ultima gara casalinga del campionato contro il ChievoVerona. Salta così il possibile vertice societario per iniziare a programmare la prossima stagione partendo dalla scelta di confermare o meno il tecnico Roberto Donadoni. Lo riporta Bolognanews.net
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