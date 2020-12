Bologna, Saputo: "Obiettivo Top 10 in Serie A. Punta dal mercato? Ci faremo trovare pronti"

Ospite di Sky, il patron del Bologna Joey Saputo analizza così le prime dieci gare della squadra di Mihajlovic: "Potevamo essere posizionati meglio in classifica, ma abbiamo mancato qualche occasione. Guardare le gare in tv? Soffro molto, non è facile. Sono felicissimo di Sinisa, il modulo che mette in campo credo che metterà tanto. Punta? Se ci sarà una opportunità ci faremo trovare pronti, abbiamo un piano di investimento messo in atto nel 2019 di investimenti per i successivi tre anni. Possiamo e lo faremo, se l'opportunità si presenterà".

Schouten, Hickey e tutti i giovani del club: "Crediamo nello sviluppo dei giovani, ma sappiamo che il tempo è un fattore importante e le loro cessioni in futuro potranno garantisci dei proventi da reinvestire nel club. I nomi che hai citato sono il nostro cuore, siamo molto felici delle scelte fatte in estate".

Il nuovo stadio: "Fa parte della visione del Bologna, di quello che dovremo essere nel futuro. Sta andando tutto secondo i piani, se troviamo uno stadio in grado di ospitarsi per sei mesi potremo progredire".

Obiettivo stagione: "È finire nella top 10 e fare almeno 52 punti, sono un po' deluso di alcune opportunità mancate ma convinto che i giovani cresceranno e nella seconda parte della stagione potremo raggiungere il nostro obiettivo".