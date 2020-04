Bologna, Saputo ricorda Gazzoni Frascara: "Mi mancheranno i suoi consigli"

Con un video messaggio apparso sul canale YouTube del Bologna anche il presidente del club felsineo Joey Saputo ha voluto ricordare Giuseppe Gazzoni Frascara, ex numero uno della società emiliana scomparso nella giornata di oggi: “E’ con profonda tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Gazzoni. Come presidente del Bologna ha sempre fatto ciò che riteneva fosse giusto per il suo club e la sua città. Nel 20145 quando ho rilevato la società ha conseguito il titolo di presidente onorario e da quella posizione ha sempre trasmesso un pensiero positivo. Persino nei momenti più duri. Sapeva parlare bene diverse lingue. Allo stadio aveva un posto in Fila 0 ed era sempre presente quando la sua salute glielo permetteva. Mi mancheranno i suoi consigli, mi mancherà il suo sorriso. Ma sono davvero felice di aver avuto l’opportunità di conoscerlo. Da parte mia e della mia famiglia voglio portiere sincere condoglianze”.