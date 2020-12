Bologna, Saputo torna a parlare: "Avanti con il nostro progetto di crescita, non ci siamo fermati"

Joey Saputo, presidente del Bologna Calcio, torna a parlare dopo mesi di silenzio e lo fa tramite i canali ufficiali del Club rossoblù. Il numero uno del Bologna, in collegamento dal Canada, ha risposto alle domande della stampa e si è detto felice di aver avuto l'opportunità di salutare tifosi, squadra, staff e tutta la città intera vista la sua lunga assenza a causa delle difficoltà di spostamento dovute al Covid.

Dopo sei anni a Bologna cosa pensa di aver capito della città?

“Devo dire che la città e i tifosi sono stati molto carini con me e con la mia famiglia, anche nei momenti difficili hanno capito il livello dei miei investimenti e hanno sempre sostenuto le decisioni che abbiamo preso. I media non sono sempre stati altrettanto carini ma capisco che fa parte del loro lavoro. Devo dire che questa è una città che scalda il cuore… credo che Bologna sia la città giusta per investire nel calcio”.

Quanto pensa che il Covid abbia rallentato la corsa verso l’Europa e tra quanto pensa che sia possibile agguantarla?

“Dobbiamo ricordarci che nel luglio 2019 abbiamo pianificato la stagione che stava per cominciare, e in quel momento abbiamo scoperto le condizioni di salute di Sinisa, poi quando tutto sembrava risolto nel dicembre 2019 è arrivato il Covid, quindi oggi devo dire che non siamo riusciti a rendere totalmente esecutivo il nostro piano, ma non abbiamo cambiato i nostri programmi per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo un progetto e continuiamo a lavorarci sopra seguendo il nostro pano di investimento sul Bologna".

La crisi dovuta al Covid può rallentare o influire sull’operazione stadio? I denari che arriveranno dalla Lega quanti saranno e potranno essere utilizzati anche per questo progetto?

“Per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio siamo in linea con i tempi, dobbiamo solo trovare il luogo giusto per fare giocare la squadra durante i lavori. Una volta definito quello credo che i lavori possano cominciare, direi nel 2022. A tal proposito devo ringraziare il comune di Bologna e il sindaco per il continuo supporto. Per quanto riguarda i fondi della Lega sono consapevole della questione, Fenucci mi ha tenuto aggiornato, ma credo che sia troppo presto per stabilire quanto e come questi fondi potrebbero tornare utili”.

Qual è l’aspetto del campo che le è piaciuto di più della squadra e quale di meno?

“Di più che siamo una squadra giovane e competitiva, abbiamo visto quante opportunità creiamo, ma allo stesso tempo il fatto che non riusciamo a concretizzare il tutto è l’aspetto che mi piace meno”.

Ha stanziato un budget per il mercato di gennaio?

“Nel budget non abbiamo stanziato ulteriore denaro per gennaio ma se ci dovesse essere la possibilità di prendere un giocatore che rispetta i canoni immaginati e che possa fare la differenza, all’interno del budget prefissato, lo prenderemo in considerazione. Abbiamo dato mandato al direttore sportivo di guardarsi intorno”.

Ha mai pensato di portare a Bologna un campione in età più avanzata che possa rilanciarsi in rossoblù?

“Finchè non si presenta l’opportunità è difficile. Inoltre non fa parte del nostro piano di crescita. Ad ogni modo se dovesse presentarsi un’occasione importante e che possa aiutare il club, rispettando i mezzi finanziari a disposizione, ci penseremo”.

E’ soddisfatto del lavoro dei suoi uomini mercato? Cosa pensa delle dichiarazioni del suo allenatore sul mercato visto che sembrate avere due modi di comunicare diversi?

“Non mi sembra che l’allenatore e il ds siano su linee diverse. Capisco che la pressione sull’allenatore è quotidiana mentre chi lavora sul mercato ha più tempo. Facciamo però tutti parte della stessa organizzazione e siamo tutti allineati”.

Da cinque anni il club perde 5mln/anno e al contrario i risultati non vanno oltre la salvezza...é soddisfatto di questa gestione?

"Credo che negli ultimi 5 anni abbiamo fatto crescere il club sotto ogni punto di vista, siamo più competitivi, abbiamo più rispetto in lega, abbiamo portato avanti il progetto stadio e durante la pandemia abbiamo garantito lavoro ai nostri dipendenti. Credo che sia un grande punto di partenza che non sarei riuscito a portare avanti senza i miei collaboratori. Sono molto contento di ciò”.

Visto che il Bologna ha ridimensionato per cause di forza maggiore il suo progetto di crescita non si rischia di diminuire i principi di un allenatore molto ambizioso?

“Non credo che il processo di crescita sia rallentato. Abbiamo un progetto preciso con un definito piano di investimento. Ne è la prova il fatto che in squadra oggi abbiamo tanti giovani. Forse il processo si è rallentato causa Covid ma non ha fermato i nostri obiettivi a prescindere dai ricavi mancati del club”.