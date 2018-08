Bologna, Saputo torna in Canada: dispiaciuto ma ottimista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il primo ko in campionato, il patron del Bologna Joey Saputo è rientrato in Canada, non prima di aver riunito lo stato maggiore a Casteldebole. E' stato fatto il punto su quello che non è andato, in particolare la scelta di Santander è stata la più discussa. Fiducia totale in Inzaghi comunque e si procederà secondo le indicazioni del tecnico. Si lavora con il diktat di Saputo: più lavoro, autostima, grinta. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.