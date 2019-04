© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Bologna Joey Saputo torna in Italia per stare vicino alla squadra in un momento decisivo della stagione felsinea. Il numero uno del club resterà nel Belpaese almeno fino a martedì. Una permanenza che gli permetterà di assistere domani alla sfida di Bergamo contro l'Atalanta e anche a quella di lunedì in casa contro il Chievo Verona. Il dirigente canadese sarà in città anche per parlare della ristrutturazione del Dall'Ara prevista per l'estate del 2020. A riportarlo è l'edizione bolognese de La Repubblica.