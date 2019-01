Bologna, Saputo tuona: "Abbiamo fatto pietà, domani le decisioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È una furia Joey Saputo, intervenuto in conferenza dopo il tonfo casalingo del Bologna contro il Frosinone: "Non è una mia abitudine presentarmi così davanti ai giornalisti, ma oggi devo dire delle cose e mi devo sfogare un pochettino. So che i nostri dirigenti prendono tanti insulti, ma credo che oggi come presidente devo dire che la squadra sul campo ha fatto pietà, è stata terribile. Essere tifoso del Bologna oggi è stato per me qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Giocare in casa una partita così importante e perdere come abbiamo perso, senza carattere, per me, e mi rivolgo anche ai giocatori, è qualcosa che non mi aspettavo. Sono deluso di come abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi. Non posso accettarlo, avrò modo di parlare con i giocatori, che devono dare molto di più. Finora sono stato un presidente che non ha mai criticato, che ha fatto di tutto per mettere nelle giuste condizioni i giocatori, arrivare a domenica giocando come abbiamo giocato non lo posso accettare. Chiedo scusa ai nostri tifosi, non è il Bologna che voglio vedere io e posso dire che cambierà. Domani prenderemo tutte le decisioni, posso solo dire che le cose cambieranno".