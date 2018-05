Bologna, Saputo: "Vorrei tenere Verdi. Non dobbiamo rifondare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, in conferenza stampa non ha escluso una possibile permanenza di Simone Verdi, sempre più al centro del mercato con offerte dalle big. "In una trattativa ci sono sempre tre parti in causa che devono essere d'accordo. In quel caso non è successo ma non dirò quale era in disaccordo. Trattenerlo? Dobbiamo sempre pensare al bene della squadra anche prendendo decisioni che possono non piacere ai tifosi. Vorremmo tenerlo. Non è una squadra da rifondare, l'abbiamo fatto tre anni fa. Ci saranno cambiamenti ma non faremo una rivoluzione".