Bologna-Sassuolo 0-2, primo gol in serie A per Lukas Haraslin

Raddoppio del Sassuolo, primo gol in serie A di Lukas Haraslin. Denswil perde in marcatura Defrel che arriva in area di rigore e calcia in porta. Il mancino in diagonale dell'ex Roma viene respinto da Skorupski, Caputo non arriva sul pallone e la difesa del Bologna non riesce ad allontanare. Sulla sfera su avventa Haraslin che trova così la sua prima rete in serie A.