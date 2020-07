Bologna-Sassuolo 1-2, le pagelle: Orsolini in ombra, Berardi in stato di grazia

Bologna-Sassuolo 1-2

Bologna

Skorupski 6 - Non può nulla sul missile di Berardi scagliato sotto la traversa. Strepitosa parata su Defrel, può solo osservare il tiro di Haraslin che finisce in fondo alla rete.

Tomiyasu 5,5 - Si fa beffare da Berardi in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo. Suo l'assist nel finale per Barrow.

Bani 5,5 - Ha una grande occasione nel primo tempo, ma viene fermato sul più bello dal prodigioso intervento di Chiriches. Nella ripresa non riesce, insieme a Denswil, ad allontanare il pallone. Haraslin, rapace, arriva prima di tutti e trova il raddoppio.

Denswil 5 - Protagonista, in negativo, del raddoppio del Sassuolo. Prima perde la marcatura di Defrel, poi non riesce ad allontanare il pallone. Haraslin ringrazia e segna il gol del raddoppio.

Dijks 5,5 - Costretto a restare sulla linea dei centrali a causa del pressing offensivo del Sassuolo. Berardi è in serata e l'esterno del Bologna è chiamato sempre ad inseguire.

Schouten 5,5 - Protagonista nel primo tempo di un insolito, ma importante, intervento difensivo, togliendo con la testa il pallone dai piedi di Defrel. (Dal 74' Baldursson S.V)

Medel 5,5 - Solita gara fisica in mezzo al campo. Prende un giallo nel primo tempo, Mihajlovic per non rischiare lo richiama in panchina nella ripresa.(Dal 62' Dominguez 6 - Un po' meglio rispetto al "pitbull". Unisce sostanza e qualità, un giocatore davvero interessante.)

Svanberg 5 - In difficoltà per tutto il tempo in cui rimane in campo. Soffre le accelerazioni ed il fraseggio nello stretto del Sassuolo. (Dal 62' Sansone 5,5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara)

Orsolini 5 - Deve ritrovare la forma e la cattiveria sotto porta che aveva prima del lockdown. Prestazione incolore da parte del giovane talento del Sassuolo. (Dal 74' Skov Olsen S.V)

Palacio 6 - La traversa colpita dopo un minuto di gioco sta ancora tremando. Buon primo tempo, poi la stanchezza nella ripresa si fa sentire. (Dall'83' Cangiano S.V)

Barrow 6 - In ombra per tutta la partita, nel finale trova il gol della speranza ma non basta al Bologna.

Sinisa Mihajlovic 5 - Il pressing alto del Sassuolo costringe i terzini del Bologna a restare in linea con la difesa. Con i due esterni bassi, il centrocampo va in difficoltà e l'attacco non riceve palloni giocabili. Prova il tutto per tutto ma non basta. Nel finale viene allontanato dall'arbitro.

Sassuolo

Consigli 6 - Quasi inoperoso per tutta la partita, non può niente nel finale sulla potente conclusione di Barrow.

Müldür 6,5 - Gioca costantemente in attacco, una spina nel fianco per la difesa del Bologna. Suo il lancio perfetto per Berardi in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo. Nel finale prende il giallo per aver tentato di sostituirsi a Consigli sul tiro di Barrow.

Chiriches 6,5 - Salvataggio strepitoso su Bani nel primo tempo. Un anticipo perfetto che vale come un gol.

Peluso 6,5 - Prestazione praticamente perfetta in difesa, gioca d'anticipo e annulla gli attaccanti del Bologna. (Dal 73' Ferrari S.V)

Rogério 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia, gioca quasi sempre nella metà campo avversaria.

Locatelli 6,5 - Gioca a testa alta, importa il gioco e recupera tantissimi palloni. Una prestazione praticamente perfetta. (Dall'80' Magnani S.V)

Magnanelli 6 - Corsa e sostanza in mezzo al campo.

Berardi 7 - Sblocca la partita con una perla di rara bellezza. Si libera di Tomiyasu con una finta e batte Skorupski con un potente destro che finisce sotto la traversa. (Dall'80' Bourabia S.V)

Defrel 6,5 - Per la prestazione vista oggi, avrebbe meritato sicuramente il gol. Fermato solo da Skorupski, costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico.(Dal 73' Traoré S.V)

Haraslin 7 - Trova il suo primo gol in serie A. SI fa trovare nel posto giusto al momento giusto e manda in rete un pallone rimasto pericolosamente nell'area di rigore del Bologna. (Dal 65' Boga 6 - Entra in campo nella ripresa e fa subito vedere di che pasta è fatto. Poi si limita a controlla il risultato insieme ai suoi compagni di squadra)

Caputo F. 6 - Resta a secco, ma la sua presenza in area è sempre un pericolo per la difesa del Bologna.

Roberto De Zerbi 7 - Terza vittoria consecutiva, una prestazione praticamente perfetta. L'attacco del Sassuolo costringe gli esterni del Bologna a restare sulla linea della difesa. In questo modo guadagna la superiorità a centrocampo e controlla così la partita.