Bologna-Sassuolo 2-1, pazzesco al Dall'Ara: Destro all'ultimo secondo

Bologna-Sassuolo 2-1 (68' Pulgar (R), 90'+1 Boga, 90'+6 Destro)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol che può valere la storia. La firma è di Mattia Destro. Una storia nella storia all'interno di un racconto pazzesco. Il Bologna sogna, crolla e poi tocca di nuovo il paradiso allo scadere: è della punta desaparecida di casa rossoblù la rete pesantissima in chiave salvezza e che decide il 2-1 finale della gara del Dall'Ara contro il Sassuolo.

Il primo squillo è quasi in apertura. Esulta Babacar, si abbracciano Berardi e Bourabia, che avevano incartato la difesa del Bologna. Tutti nella propria metà campo, ordinati come soldati. Guida fischia: il VAR annulla. Il sussulto arriva al 13', dopo lunghi minuti di studio tra Bologna e Sassuolo. Perfida tecnologia, si riparte dal pari e patta: così le trame di gioco tornano a essere le stesse. Corsa e fisico dei terzini del Bologna, palla a terra e ripartenze dei neroverdi. Più tardi sono i rossoblù a provarci, al 18' di gara: Dzemaili conclude verso la porta, Consigli non si fida e respinge con i pugni. Il rimpallo favorisce Orsolini che ci prova in scivolata, la palla esce di pochissimo. Il Bologna spinge tanto sulla sinistra con Dijks, contro un Demiral non nel ruolo naturale. Pro e contro: da quella parte c'è più campo per Berardi che è chiaramente libero d'inventare. Solo che entrambe le formazioni, pur giocando a ritmi alti, sono poco lucide e ispirate negli ultimi trenta metri. Soriano e Magnanelli si annullano a vicenda, Poli-Dzemaili contro Sensi-Bourabia è altrettanto scontro e incontro senza vincitori, anche se il fresco neo-azzurro scuola Cesena, impensierisce Skorupski al 35' e costringe Helander a una scivolata salvifica per evitare il vantaggio Sassuolo. Reagisce il Bologna: Dzemaili, Palacio e Orsolini, al 43', concludono a rete. De Zerbi ringrazia sorte, centrali e soprattutto i guantoni di Consigli. Un minuto più tardi i fotografi ringraziano Skorupski: destro da fuori di Babacar, volo plastico del polacco ed è sempre 0-0.

La ripresa si apre con Lirola per Marlon: fuori a lungo, il brasiliano regge un tempo, ringrazia pure Demiral che torna a fare il centrale. Lo scenario non cambia: il Sassuolo ha il pallino, il Bologna la stecca e prova a spaccare al 52'. Orsolini è un serpente sulla fascia destra, Rogerio viene ubriacato e la palla viene scaraventata in diagonale. Lirola scivola salvifico ma Palacio non gradisce perché l'ex Ascoli non l'ha servito. Orsolini è però il più ispirato della formazione padrona di casa; dall'altra parte Dijks toglie il piede dall'acceleratore e si preoccupa di mettere il guinzaglio a Berardi. Babacar è ben imbrigliato da Danilo, per i rossoblù invece Sansone si perde nelle maglie dei reparti ospiti. Secondo cambio per De Zerbi: stavolta riguarda l'attacco, al posto di un evanescente Di Francesco mette Boga. Solo che poi Babacar ritiene opportuno regalare un rigore al Bologna: 65' di gara, up and under rugbistico e pure sbilenco di Orsolini, Palacio sta uscendo dall'area ma la punta ex viola col gomito cerca di allontanare il Trenza e prende la palla col braccio. Mihajlovic dimostra che questo è il suo Bologna, a quel punto: perché toglie Poli e mette Pulgar che va direttamente sul dischetto. Dzemaili concede il pallone, cinque e carica annesse: gol del cileno, Consigli trafitto. Sì, è il Bologna di Sinisa. Il Sassuolo è tramortito ma non steso, ci riprova e Locatelli al 76' serve un cioccolatino in profondità per Babacar. Per il quale non sembra serata visto che tra stop e tentativo di dribbling lascia trascorrere tutto il (troppo) tempo del mondo. Un errore che sembrava fatale, ai fini del risultato. Perché al 91' Boga, servito da Babacar, conferma la tendenza dei gol negli ultimi quindici del Sassuolo. Dodicesima rete nel finale per i neroverdi, stavolta vidimata dal VAR. Il Dall'Ara piange ma lo fa poi di gioia. Perché Destro, l'uomo che non t'aspetti, segna di testa, in mezzo all'area. Inizia una storia nuova, diversa. Non è solo il Bologna di Mihajlovic. E' anche quello di Mattia Destro.