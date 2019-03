© foto di PhotoViews

Queste le formazioni ufficiali della gara delle 18:00 tra Bologna e Sassuolo. Gioca Dzemaili e non Pulgar dal 1' nella mediana di Mihajlovic, da capire quale sarà l'atteggiamento tattico, se 4-3-3 con Soriano mezzala o 4-2-3-1 con l'ex Villarreal trequartista. Tutto confermato per le altre scelte dei rossoblù, Di Francesco e non Boga per De Zerbi che sorprende anche con Marlon per Peluso e Bourabia per Locatelli dall'inizio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. All: De Zerbi.