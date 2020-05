Bologna, scatta l'ora del rinnovo per Danilo e Palacio: a giorni gli incontri decisivi

vedi letture

Il Bologna vuole rinnovare i contratti di Palacio e Danilo e ha fissato l'incontro decisivo per l'inizio di giugno, ovvero quando gli agenti dei due giocatori, rispettivamente residenti a Roma e Udine, potranno muoversi senza restrinzioni per raggiungere i dirigenti emiliani. Intanto le discussioni vanno avanti al telefono, con l'argentino che ha in mano il proprio destino visto che Sabatini e Bigon hanno già pronto il prolungamento per almeno un'altra stagione. Deciderà lui se continuare, anche se Mihajlovic non considera valida l'opzione di interruzione "prematura" della carriera. Per il brasiliano il discorso passa sempre dal tecnico: il Bologna è pronto a rinnovare, ma prima dovrà esserci un colloquio tra l'allenatore e il giocatore per decidere insieme se il futuro sarà ancora insieme oppure se le garanzie tecniche non saranno sufficienti tanto da spingere l'ex bianconero a scegliere un'altra strada. Le premesse sono positive, entro pochi giorni si conoscerà l'esito dei rispettivi incontri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.