Bologna sceglie la continuità. Gli acquisti non cambiano il volto della squadra

© foto di Giacomo Morini

Quello che sta prendendo forma è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una squadra aggressiva, votata all’attacco con tante soluzioni offensive e la possibilità di cambiare modulo anche a gara in corso. Il club in estate non ha badato a spese sia per i rinnovi di quei giocatori che hanno svoltato la stagione nella sua seconda parte – dal duo ex Villarreal Soriano-Sansone a Orsolini – sia per l’acquisto di giocatori funzionali al progetto e di prospettiva come Schouten, Skov Olsen e Tomiyasu. E non è ancora finita qui perché la squadra necessita di ulteriori rinforzi per cercare quantomeno di confermare la posizione ottenuta al termine dello scorso anno.

Come modulo si ripartirà con il 4-2-3-1 visto nella scorsa stagione con i neo acquisto Denswil e Schouten che avranno il non facile compito di sostituire due pedine importanti come Lyanco e Pulgar. Sembrerebbero solo loro i volti nuovi nell’undici titolare con il talentuoso Skov Olsen che al momento pare dietro rispetto a Orsolini e Sansone. Al centro dell’attacco invece ci sarà ancora Palacio con Destro e Santander pronti a subentrare qualora servisse maggior peso e centimetri in avanti.

Non una rivoluzione, ma una squadra che sceglie la continuità con l’incognita di quanto possa pesare l’assenza nel pre campionato del tecnico Mihajlovic, vero valore aggiunto da gennaio in poi, per i noti problemi di salute.