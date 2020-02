Bologna, Schouten: "E' servito più tempo del previsto per farmi notare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Jerdy Shouten ha parlato al De Telegraaf dopo il successo dei suoi contro la Roma: "C'è voluto più tempo di quanto sperassi per farmi notare. In estate quando sono arrivato a Bologna volevo mostrare subito le mie qualità, ma è stato più difficile del previsto. C'è voluto del tempo per adattarsi. In Italia il calcio è diverso, c'è molta più intensità e l'aspetto fisico è molto importante. Mi sono allenato sulla forza e sull'aggressività. La vittoria sulla Roma? Guardando i nomi degli avversari pensi siano grandi giocatori, ma in campo non te ne accordi. Non pensi di avere accanto Mkhitaryan, per esempio. Ora devo riuscire a mantenere questo livello di prestazioni".