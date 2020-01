© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, parla del proprio ruolo in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Non ha fatto sempre il regista: "Anche l’ala sinistra, il centravanti e il dieci: e facevo una marea di gol. Poi, al Telstar, mi hanno messo davanti alla difesa. Dopo un po’ dissi al mio tecnico che volevo tornare a fare il 10. Non mi ascoltò. “Vedrai che ti piacerà” disse. Aveva ragione. Ma ora vorrei fare più gol".