A Casteldebole secondo giorno di allenamento per il Bologna, caratterizzato dalla presentazione dell'olandese Jerdy Schouten che da ieri è ufficialmente un giocatore rossoblu. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Ho seguito il calcio italiano sin da quando era ragazzino, so che la storia del Bologna è ricca di successi e di scudetti. Ho deciso di venire qui perché ho sentito un buon feeling con tutto l'ambiente, credo sia la città giusta per giocare a calcio e per vivere e voglio imparare in fretta l'italiano. Come giocatore cerco sempre di avere una buona confidenza con il pallone e di non entrare nel panico. Il mio riferimento tecnico è sempre stato Cesc Fabregas. Ho vissuto momenti difficili per problemi di salute, sono stato fermo due anni ma grazie alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne e a diventare un giocatore professionista. Qui voglio diventare un giocatore importante per la squadra sin da subito.