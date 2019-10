© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Jerdy Schouten, giocatore del Bologna, commenta così in zona mista il match vinto contro la Sampdoria: “Abbiamo approcciato la partita con grande temperamento, volevamo andare in vantaggio e rimanere in gara fino all’ultimo per ottenere i tre punti di cui avevamo bisogno per migliorare la nostra classifica. Ce l’abbiamo fatta e siamo molto contenti. Per me è stata una grande emozione questa prima vittoria che mi ha visto in campo. Ho grande rispetto delle scelte dell’allenatore, faccio del mio meglio per meritarmi la maglia, quando il mister penserà che potrò entrare dal primo minuto, mi farò trovare pronto”.