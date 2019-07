© foto di Federico Gaetano

La prima scelta per il centrocampo di un Bologna in continua trasformazione in sede di mercato è Nicolas Dominguez. Il ventunenne, scrive Il Corriere dello Sport, è di proprietà del Velez Sarsfield ma è da tempo nel mirino del direttore sportivo Riccardo Bigon e di Walter Sabatini. Piace anche in Liga ma è il primo nome dei rossoblù per il reparto mediano.