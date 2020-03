Bologna, scouting in tv e sul web: come cambia il lavoro di Sabatini ai tempi del Coronavirus

Anche lo scouting cambia ai tempi del coronavirus e in casa Bologna, tutti i viaggi e gli incontri sono stati rimandati per ovvi motivi. Questo non significa che Sabatini e i suoi collaboratori siano andati in vacanza, anzi, i pc sono sempre accesi e tutti passano ore e ore davanti alla tv per osservare i possibili rossoblu del futuro. Anche le opinioni tra chi compone l'area scout non si riportano più in riunioni intorno a un tavolo, ma su whatsapp o al limite in conference call. Il mercato non si ferma mai, nemmeno quando in Italia è in corso l'emergenza sanitaria più importante degli ultimi decenni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.